VÍDEO: curtindo férias na Tailândia, Weverton completa 36 anos e ganha jantar íntimo em praia

O goleiro acreano Weverton Pereira está curtindo férias na Tailândia após o título do Campeonato Brasileiro. Ao lado da esposa Jaqueline Maoski, o acreano tem compartilhado alguns cliques e vídeos de seu descanso.

Eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro no prêmio Bola de Prata ESPN, Weverton Pereira da Silva completa nesta quarta-feira (13) 36 anos. Weverton recebeu várias homenagens de seus seguidores nas redes sociais, em especial, de sua esposa Jaqueline Maoski, que deixou uma declaração para o esposo.

Veja o texto: “Parabéns pelo seu dia meu amor.. é maravilhoso compartilhar da vida com você. Que todas as bençãos do senhor continuem sobre sua vida. Falar de você é fácil, pois a lei da semeadura se faz presente na sua vida.. um homem honrado e de coração bom só poderia colher esses frutos que ano após ano Deus te dá. Te amo infinitamente!”.

O goleiro foi surpreendido com um jantar na praia para comemorar a troca de idade. A comemoração íntima aconteceu ao lado da esposa, com direito a champanhe, velas e música romântica.

Veja o momento em que o goleiro foi surpreendido com o jantar: