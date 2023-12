Um acidente entre duas motocicletas foi registrado neste sábado (2), na Estrada do Calafate, próximo à Fundação Bradesco, em Rio Branco, no Acre. O momento do choque foi gravado por um circuito de câmeras de uma loja, enviado ao ContilNet.

Com o impacto, o condutor e a passageira de uma das motocicletas foram arremessados a metros de distância. O outro envolvido no acidente é um entregador. Não há informações sobre o estado de saúde dos três.

Veja o momento: