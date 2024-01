Acreano viaja milhares de KM, faz supresa à namorada e a pede em casamento em praia do Ceará

O empresário acreano Celso Lima decidiu surpreender a namorada, a advogada Maria Luiza Jucá, e pedir a mão dela em casamento durante uma viagem de férias para o Ceará. O pedido foi feito na Praia de Iracema, um dos principais cartões postais de Fortaleza.

Juntos há 8 anos, o pedido foi planejado com antecedência pelo empresário ainda em Rio Branco, antes de embarcar para o estado nordestino. Ele encontrou uma agência especializada em pedidos de casamento e organização de surpresas para casais.

“Lá do Acre, eu pesquisei como fazer esse pedido. Aí encontrei o pessoal aqui nas redes sociais. Contratei para fazer a decoração e também contratei um fotógrafo para fazer o registro. As alianças vieram do Acre pra cá. Guardadinha no segredo”, disse o acreano ao site nacional O Povo.

O pedido de casamento foi feito no pôr do sol, com direito a letreiro com a frase CASA COMIGO. O empresário disse que sempre sonhou com que o pedido fosse feito em uma praia.“Eu queria fazer um negócio muito bonito e fazer o pedido na praia é muito diferente, porque a gente não tem praia lá no Acre. A praia mais perto fica no Peru. Antes de comprar as passagens para Fortaleza, eu já tinha interesse em fazer o pedido aqui na praia”.

“Ele me surpreendeu de uma maneira que eu jamais esperava. Foi tudo lindo, tudo perfeito, cada detalhe que ele pensou. O pessoal lá do Acre está sabendo agora, e é só felicidade. A ficha ainda está caindo, a emoção foi tão forte, mas tudo perfeito e ainda mais aqui”, disse a advogada emocionada com o pedido.

Os dois ficam na capital do Ceará até o próximo sábado, dia 27. O casal ainda não definiu a data para a realização do casamento, porém, a cerimônia deve ser realizada em Rio Branco.