Antônio Hora Filho é aclamado e ficará por mais 4 anos no comando da CBDE

Antônio Hora Filho foi aclamado na manhã deste sábado, 6, em Aracajú, Sergipe, na assembleia geral da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e ficará por mais quatro anos no comando da entidade. A reunião contou com a presença de todos os presidentes de federações.

“Esse é um momento importante para a vida orgânica do sistema da CBDE e a aclamação é a prova do fortalecimento da entidade. O time vem realizando um excelente trabalho e o Acre tem recebido total apoio para a promoção do desporto escolar”, comentou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

Fortalecer o trabalho

De acordo com João Renato Jácome, o trabalho no Acre será ampliado em 2024 com um número recorde de eventos envolvendo escolas dos 22 municípios.

“Temos como meta promover 30 eventos em 2024. O nosso calendário vai começar a ser executado em fevereiro e vamos ter, sem dúvida, um grande ano”, avaliou o dirigente.