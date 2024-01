Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 6 e 7 de janeiro

O que move você? A possibilidade de investigar mistérios ou o encontro de uma verdade que as explique? Neste fim de semana, o primeiro de 2024, o astral está tão profundo quanto motivado pela fé.

No sábado, dia 6, e também em boa parte do domingo, dia 7, a Lua Minguante avançará pelos domínios do signo de Escorpião. No final da tarde dominical, a rainha da noite deixa os enigmáticos domínios escorpianos para adentrar na senda do arqueiro idealista, no signo de Sagitário. Dessa maneira, o céu incentiva o contato com o que há de mais misterioso e oculto para, depois, incentivar a fé.

Considerando que a fase da Lua Minguante é a mais reflexiva em toda Lunação – nome técnico que se dá ao ciclo de interações entre Sol e Lua, responsável pelas fases lunares – o astral é mesmo bastante promissor para quem quer pensar e repensar sobre si e sobre o mundo. Na prática, esse caminho todo também incentiva o contato com o misticismo e a religião, evidenciando suas similaridades e também suas diferenças.

Na linguagem cotidiana, costuma-se chamar de esoterismo, ocultismo ou misticismo o conjunto de práticas que envolve rituais que não estejam agrupados e subordinados a uma instituição. As simpatias de ano-novo, por exemplo, ilustram bem isso. As pessoas usam roupas de cores específicas, comem alimentos outrora dedicados a diferentes deuses e fazem votos com uma série de pequenas atividades ritualísticas.

Já a religião segue outro caminho. Os rituais são praticados por sacerdotes treinados, na maior parte das vezes, mantidos pelos fiéis que depositam neles as funções de intermediários para um contato com o divino. Guardados sob um conjunto de crenças que traduzem o pensamento de algum guru ou doutrina que segue uma diretriz única, a religião é vivida em rituais guiados e coletivos.

Dessa maneira, com um astral que mergulha primeiro no ocultismo escorpiano para, depois, incentivar a fé sagitariana, o fim de semana abre espaço para diferentes formas de acreditar e se depositar os votos para o ano que mal começou. E tudo isso acontece com o Sol e também com Marte, ambos relacionados ao senso de individualidade, avançando a passos largos pelo empreendedor e ambicioso signo de Capricórnio.

Por isso, vale aproveitar a pausa semanal para aceitar o intangível e abraçar a fé, seja ela qual for. Afinal, o ano mal começou e há muito – mas muito, mesmo – o que se fazer e realizar para fazer acontecer ainda este ano!