Em Cruzeiro do Sul, traficante foge da Polícia Civil e larga mochila com quase seis quilos de drogas

Na tarde da última sexta-feira, 19, a Polícia Civil do Acre (PCAC) deu um duro golpe no crime organizado na cidade de Cruzeiro do Sul, ao apreender quase seis quilos de drogas, que seriam disseminados no mercado local.

Durante a vigência da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, a PCAC, por meio do Núcleo Especializado em Investigação Criminal-NEIC, interceptou um carregamento de drogas de um traficante local, o qual já há certo tempo é alvo de investigações pelo envolvimento com o tráfico.

Diante da possibilidade de a droga ser despachada da casa do investigado para outro destino, a equipe se mobilizou para interceptá-la e ao chegar nas proximidades da residência do investigado, o mesmo avistou os policiais e empreendeu fuga tomando rumo ignorado.

Diante desse fato, os policiais adentraram na residência e avistaram uma mochila, na qual continha aproximadamente 6 (seis) kg de substância aparentando ser cocaína.

Foram apreendidos 5,202kg (Cinco quilos, duzentos e dois gramas) de cloridrato de cocaína, avaliados em R$ 104.040,00 e 915kg (Novecentos e quinze gramas) de oxidado de cocaína, avaliados em R$ 9.150,00;

Diante do ocorrido, foi apreendido o entorpecente e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.