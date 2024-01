Em encontro histórico, lideranças políticas de diversos partidos se unem para debater o futuro de Brasiléia

O movimento todos por Brasiléia foi lançado oficialmente nesta sexta-feira, 19, em encontro que reuniu lideranças políticas de diversos partidos em favor da mudança na gestão do município. Estiveram presentes a pré-candidata a prefeita pelo MDB, Leila Galvão, que lidera as pesquisas de intenção de votos, a vereadora do PT, Marinete Mesquita e o pré-candidato a prefeito pelo PP, Joelson Pontes.

Entre as figuras ilustres que foram prestigiar o encontro, está o pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre, os deputados estaduais do MDB, Tanízio Sá e Antônia Sales, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, o dirigente do MDB Aldemir Lopes.

“O Alto Acre pede mudança, as pessoas estão pedindo que outros nomes, de outros grupos políticos sejam experimentados no município, e aqui temos pessoas muito qualificadas e comprometidas, que já mostraram que sabem trabalhar e que estão preparadas para fazer o melhor por Brasiléia, essa união representa a maturidade dos políticos, que estão pensando no bem da população”, disse Marcus Alexandre.