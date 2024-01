Emboscada: homem é baleado na frente da própria casa e criminoso foge após o crime

A tentativa de homicídio ocorreu na manhã deste sábado (06), na Travessa Vitória, no bairro Montanhês, parte alta de Rio Branco (AC).

Segundo informações de familiares, um homem identificado como João Ronaldo Paulino de Souza, de 39 anos, tinha acabado de estacionar sua moto tipo Honda CB300, de cor vermelha, na frente da sua residência, quando inesperadamente um homem não identificado, chegou andando, sacou uma arma e efetuou pelo menos seis disparos em direção à vítima. Logo em seguida, o atirador correu. Segundo relatos, um veículo o esperava na esquina para dar fuga.

Amigos e parentes entraram em desespero ao ver João sangrando e, rapidamente, ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Assim que a equipe chegou ao local, todos os procedimentos foram adotados, a vítima foi estabilizada e encaminhada para o Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. João foi alvejado por dois disparos que atingiram a cocha esquerda e a lateral do corpo (flanco), foi entregue lúcido e orientado e será avaliado pela equipe plantonista do trauma do PS.

A Polícia Militar foi informada e os agentes chegaram rapidamente ao local do crime, colheram informações sobre o atirador e realizaram buscas na tentativa de localizar o criminoso, porém, nenhum suspeito foi encontrado.

Agentes da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estiveram no local, colhendo informações para dar seguimento às investigações e descobrir a motivação e a autoria dessa tentativa de homicídio.