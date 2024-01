Fernanda Hassem é disputada por Alan Rick e Petecão para concorrer eleições em 2026

Dois senadores disputam a filiação da atual prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem, que está sem partido após ter sido expulsa do PT por infidelidade partidária. A prefeita cumpre o último ano do seu 2º mandato seguido e vai deixar a Prefeitura com a maior aprovação já vista no município. Com um grande índice de aceitação das eleições do Alto Acre, fica claro que partidos se digladiam pela filiação de Fernanda, que já vem trilhando um caminho para Brasília em 2026. Um deles é o União Brasil. O presidente da sigla do Acre, senador Alan Rick, já fez convite não só para ela, mas para o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, atualmente no PSB, e para o marido dela, o suplente de deputado federal, Israel Milani.

Fernanda não negou o convite, mas também não aceitou.

“Ela ficou muito lisonjeada pelo convite. O senador Alan Rick não é político qualquer. É um político em ascensão”, disse um assessor da prefeita à coluna.

Outro na disputa

Fernanda Hassem também está no radar de outro senador da República: Sérgio Petecão, do PSD. O secretário de Comunicação da Prefeitura de Brasiléia, Chiquinho Chaves, que também é membro do PSD, disse à coluna que o senador já fez a proposta diversas vezes à Fernanda. “O senador tem uma admiração grande pela prefeita”, destacou.

Data definida

Fernanda não será candidata nas eleições deste ano. Porém, o secretário garantiu que em 2026 a prefeita deve concorrer a um cargo na Câmara Federal. A decisão de qual partido ela deverá seguir já tem data marcada: meados de março.

Alianças

A prefeita deve firmar alianças neste ano já pensando em 2026. Ela precisa unir uma coligação e escolher um partido para a Suly Guimarães, sua chefe de Gabinete aclamada como candidata e sua sucessora natural. Se optar pelo União Brasil, vai ter que apoiar Alan Rick para o Governo em 2026. Se escolher o PSD, precisará apoiar o candidato a Governo definido por Petecão.

Radical!

Se Fernanda optar pelo União Brasil será uma mudança extremamente radical. O único partido que a prefeita foi filiada é o PT, sigla do campo da esquerda. Ela foi membro do PT por quase 20 anos. O União Brasil é um partido de extrema direita. Ou seja, duas siglas com ideias completamente diferentes. Seria mais viável e coerente uma ida para o PSD, que circula entre o centro-esquerda.

Alto Acre

Ainda falando em Alto Acre, o MDB deve oficializar nesta semana o nome do professor Soares como pré-candidato a prefeito de Epitaciolândia. Ele é o atual vice-prefeito do município e teve desavenças com o prefeito Sérgio Lopes, que vai disputar a reeleição.

Comunista e aliado de Gladson

Quem anda ciscando no quintal do governador Gladson Cameli é o deputado estadual Edvaldo Magalhães. Ele esteve reunido com o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdelio Furtado, recém-filiado ao Progressistas, partido do governador. Ele estava no PSD e foi eleito vice-prefeito na chapa de Isaac Piyanko.

“O Edvaldo é um amigo e parceiro de Marechal Thaumaturgo e, junto da sua esposa, ex-deputada federal Perpétua, tem colaborado muito no desenvolvimento de nossa cidade”, escreveu o prefeito.

Será que teremos comunistas e progressistas juntos no mesmo palanque em Marechal Thaumaturgo?

Não seria surpresa

Se isso acontecer, não será surpresa. Os dois partidos já estiveram juntos nas eleições de 2020 no município. A coligação eleita foi a Marechal No Caminho Certo, Continuar É Preciso, formada pelos partidos PSD, PC do B, PSDB, PP e Solidariedade.

Rodando as cabeceiras

Ainda falando sobre Edvaldo, o deputado sabe que as comunidades ribeirinhas do Vale do Juruá é um reduto seu e começou em 2024 rodando boa parte delas. Em um ano eleitoral, o parlamentar visitou a Comunidade Formigueiro e a Comunidade Bahia, todas no Rio Mirim.

Uma troca?

Quem pode estar de mudança de partido é o deputado estadual Fagner Calegário. Atualmente no Podemos, ele até pensou em se lançar pré-candidato a prefeito de Rio Branco, mas teve a ideia embargada pelo presidente da sigla Ney Amorim. Comemorando mais um ano de vida nesta semana, Calegário ganhou os parabéns de Marcus Alexandre, que no texto, deixou um spoiler do que pode acontecer com o deputado dos terceirizados.

“Parabéns meu amigo Deputado Fagner Calegário pelo seu aniversário… Saúde, paz e felicidades. Todas as bênçãos de Deus na sua vida. Obrigado pela visita. Nosso MDB está de braços abertos”, escreveu.

Não esqueceu!

A deputada federal Meire Serafim cumpriu as promessas de campanha e teve um olhar especial para o município de Sena Madureira, de onde é filha. Só nesta semana, caiu mais de R$ 4 milhões na conta da Prefeitura para atenção à saúde básica do município. Isso só credencia cada vez mais o grupo de Mazinho e Meire a pedir votos para o candidato escolhido na sucessão da Prefeitura de Sena Madureira.