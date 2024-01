Gladson rebate Bocalom e diz que gestor busca obter vantagem eleitoral com declarações inverídicas

O governador Gladson Cameli (Progressistas) emitiu uma nota de esclarecimento na noite desta sexta-feira (19) rebatendo as declarações do prefeito Tião Bocalom dadas durante assinatura do Programa “Asfalta Rio Branco”, que promete investir mais de 100 mil toneladas de asfalto na capital.

Na nota, Cameli afirma que Bocalom usou informações distorcidas com o intuito de manipular a realidade em busca de vantagem eleitoral. Segundo o Chefe do Executivo Estadual, não procedem as declarações do prefeito que afirmou que a gestão municipal vem ‘bancando o governo do Estado’ com os investimentos feitos nos últimos anos.

“Sob esse contexto, lamentamos que o senhor Tião Bocalom, cuja gestão se encerra em 31 de dezembro deste ano, utilize colocações sabidamente inverídicas para tentar distorcer a realidade e obter vantagem eleitoral”, afirmou.

Em outro trecho, Gladson Cameli destacou que a gestão de ruas, avenidas, parques, serviço de abastecimento, iluminação, primeiro atendimento em Saúde e Educação são obrigações da prefeitura. Além disso, o governador citou que a responsabilidade sobre o sistema de água e esgoto foi repassada ao prefeito atendendo a uma solicitação do gestor de Rio Branco.

“Apesar disso, o Governo do Estado tem investido nas mais diversas áreas, tais como assistência social, operações de limpeza, conservação e recuperação de vias públicas. Um exemplo é o que ocorre, por exemplo, na Cidade do Povo, área onde o atual prefeito se recusa a trabalhar. A responsabilidade sobre o sistema de água e esgoto na capital foi repassada à prefeitura atendendo à legislação federal e ao pedido efetuado pelo atual prefeito no início de sua gestão. Ainda assim, o Governo do Estado, através da Secretaria de Obras e da Saneacre, continuou executando investimentos através de um termo de Cooperação para ampliar de 2% para 40% o atendimento da rede de esgoto para a população”, afirmou.

Ao final, Cameli encerrou explicando que o Governo do Estado também ofereceu suporte para a prefeitura em importantes áreas como Obras (revitalização da Via Chico Mendes, Mutirão de Limpeza do Rio Acre), Saúde (apoio técnico e pessoal para expansão de atendimento nas Uraps), Assistência Social (abrigo e acolhimento para vítimas das enchentes e atendimento a migrantes), entre outros, valorizando a cooperação e principalmente o trabalho dedicado de todos os técnicos e colaboradores municipais que entregam o seu melhor serviço.

“Finalizamos com a consciência de que quem ‘banca’ obras ou serviços não é uma prefeitura ou um governo. É o cidadão que paga os seus impostos e merece retorno e respeito”, encerrou.