“A Prefeitura está bancando o Governo”, diz Bocalom sobre investimentos em Rio Branco

Durante a assinatura dos contratos firmados entre a Prefeitura e as empresas que irão atuar no Programa Asfalta Rio Branco, nesta sexta-feira (19), o prefeito Tião Bocalom declarou que a gestão municipal vem ‘bancando o governo do Estado’ com os investimentos feitos nos últimos anos.

VEJA MAIS: Bocalom assina contrato com empresas para asfaltar ruas e recapear rodovias; investimento é de R$ 190 milhões

“A Prefeitura era um puxadinho do governo. Nós estamos praticamente bancando o governo. Porque nós assumimos todos os parques que tinham aí, que antes quem pagava a manutenção era o governo. Quem está pagando é a nossa Prefeitura. São R$ 12 milhões por ano. O Serviço de água, quem era que bancava? O governo do Estado. Quem tá bancando agora? A Prefeitura. Foram mais de R$ 150 milhões que a Prefeitura botou no Saerb até agora”, completou.

Bocalom seguiu elencando outros gastos assumidos pela Prefeitura, que antes eram de responsabilidade do governo. “Ramais, quem executava antes era o Estado. Agora é a Prefeitura que está fazendo. As vias principais de Rio Branco quem cuidava era o Deracre, quem está fazendo agora é a Prefeitura. Nós tiramos esse peso das costas do Estado. É o pobre ajudando o rico”, disse o prefeito.

Ao final, Bocalom justificou dizendo que tudo isso só foi possível por conta da gestão administrativa e financeira da Prefeitura. “Cuidamos bem do dinheiro público”.