Gladson recebe convite de Lula para participar do ato de 1 ano do 8 de janeiro em defesa da democracia

O governador Gladson Cameli foi convidado pelo presidente Lula para participar de uma reunião em Brasília, na próxima segunda-feira, 8 de janeiro, data marcada pelos ataques antidemocráticos em Brasília, no ano passado, quando golpistas destruíram as sedes dos três poderes.

O encontro contará com governadores de todo o país, além de parlamentares e empresários. O ato é destinado a “lembrar o povo” que a democracia impediu uma tentativa de golpe no país e que o atual regime é o único capaz de permitir que as pessoas tenham acesso à divisão das riquezas do país.

“Estou convidando todos os governadores, porque dia 8 de janeiro vamos fazer um ato aqui em Brasília para lembrar o povo que tentou se dar um golpe dia 8 de janeiro e que ele foi debelado pela democracia deste país”, disse Lula.

A assessoria de Gladson confirmou o convite feito por Lula, mas informou que o governador não irá participar da agenda por conta de uma viagem para a China.

“O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, recebeu convite para participar no Congresso Nacional no dia 8 de janeiro do “Ato em Defesa da Democracia e do Estado de Direito”. Entretanto, devido recebimento de convite anterior enviado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) e os jornais O GLOBO e VALOR, e a RÁDIO CBN, na condição de palestrante para participar no BRAZIL CHINA MEETING, que acontecerá de 10 a 13 de janeiro de 2024, em Shenzhen e Hong Kong, na China, a previsão é que no dia 8 de janeiro o governador estará em deslocamento para missão oficial”, explicou.

A comunicação disse ainda que Cameli agredeceu o convite e parabenizou Lula pela iniciativa.

“O governador Gladson Cameli agradece o convite ao mesmo tempo em que parabeniza o presidente Luís Inácio Lula da Silva pela iniciativa e reafirma seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e a defesa dos direitos e deveres de cada cidadão brasileiro garantidos na Constituição Brasileira”, concluiu.