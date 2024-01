Homem é preso suspeito estuprar neto de companheira

Ainda de acordo com a polícia, as investigações começaram após a mãe da criança procurar a delegacia, contando que encontrou o a vítima sentada no colo do suspeito, estando os dois com as calças abaixadas e com os órgãos genitais a mostra.

Uma equipe da polícia foi até a casa do investigado, onde ele foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima relatou para a mãe que não essa não foi a primeira vez que sofreu abusos por parte do suspeito.