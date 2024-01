Homem que assassinou ex-companheira de 17 anos é acusado de matar outra mulher; MPAC pede prisão

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) obteve a prisão preventiva de José Francenildo Costa da Silva, acusado de matar uma adolescente de 17 anos com mais de 10 facadas na tarde da última quarta-feira (24), em Tarauacá.

José Francineldo já possui uma condenação por ter assassinado outra mulher, em Feijó. Ele usava tornozeleira eletrônica, mas cortou o equipamento e estaria vivendo com a adolescente em Tarauacá.

Durante a audiência de custódia, o promotor de Justiça Lucas Bruno Iwakami se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, decisão que foi acatada pelo Judiciário.

Relembre o caso

Segundo informações, a adolescente foi perseguida pelo companheiro, que desferiu golpes de faca nas costas, no braço direito, no esquerdo e no seio da jovem.

SAIBA MAIS: Adolescente de 17 anos é brutalmente assassinada pelo companheiro com 18 facadas; vídeo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima já se encontrava morta. uma equipe da Polícia Civil realizou imediatamente as buscas, conseguindo localizar o autor na BR-364 sentido Feijó a cerca de 14 km de distância da cidade de Tarauacá, próximo à ponte do Igarapé Esperança.