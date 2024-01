Inmet prevê que, após estiagem severas, Amazônia sofrerá com alagamentos

Depois das secas severas no Brasil em 2023, principalmente no Norte do país, no segundo semestre de 2024 a região deverá voltar a ser castigada, agora com chuvas intensas. É o que prevê o Instituto Nacional de Metererreologia (Imet), ao alertar a comunidade científica para as mudanças climáticas e alterações do regime de chuvas no país.

A causa disso, de acordo com o Imet, atende pelo nome de La Niña, o fenômeno natural de aquecimento das águas do Oceano Pacífico, o que aumentaria o regime e a quantidade de chuvas nas regiões Norte e Nordeste do país.

Nas regiões Sul e Sudeste, o mesmo fenômeno deve causar resfriamento e queda nas temperaturas.

O fenômeno, em 2023, causou eventos extremos no país, como a seca dos rios na Amazônia e alagamentos na região Sul. Em 2024, a situação não deve ser diferente, só que agora, ao invés de estiagem, virão as enchentes.