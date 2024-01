Mecânico de Rodrigues Alves era líder de quadrilha que assaltou família vendedora de joias

Um homem de 30 anos de idade, profissional da área mecânica de automóveis, foi preso na última segunda-feira (22), em Rodrigues Alves, município do vale do juruá, interior do Acre, como o principal suspeito de planejar e ajudar a executar o roubo de R$ 100 mil em joias e dar fuga aos comparsas, crime ocorrido no município no último dia 7 de janeiro. De acordo com a polícia, além do mecânico, outros três homens participaram do crime.

A casa invadida pela quadrilha pertence a uma família que trabalha na região com a venda de joias e semi-joias folheadas a ouro. Ao invadirem a casa, eles renderam as vítimas e fugiram com uma bolsa com joias, celulares, duas motos e outros objetos pessoais das vítimas.

A Polícia Civil informou que, um dia antes do crime, o mecânico foi à casa das vítimas, quando fingiu interesse em comprar um carro da família. Na visita, ele colheu informações que, segundo a polícia, foram repassadas aos demais membros da quadrilha.

“No dia do fato, deixou o pessoal à noite na esquina da casa. Eles entraram, os moradores não estavam, ficaram aguardando e, no dia seguinte, pegaram os moradores e o ouro. Estamos identificando o restante do pessoal para fazer a prisão”, informou o delegado de polícia Marcilio Laurentino.

Segundo ele, para cometer o crime os bandidos usaram pistolas para ameaçar as vítimas. Na fuga, os criminosos se depararam com uma viatura da Polícia Militar, quando fugiram entrabndo num matagal. A Polícia recuperou as motos e parte do ouro robado, que foram abandonados pelos bandidos. “O mecânico deu fuga aos comparsas”, disse o delegado que apura o caso. Os nomes dos envolvidos não foram revelados.