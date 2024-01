Médico que foi agredido por pai de criança em hospital se manifesta e dá detalhes do ocorrido

O médico Michel Aguiar, agredido por uma pai de uma criança inconformado com o atendimento, na Unidade de Terapia Intensiva (UPA), em Cruzeiro do Sul, na última terça-feira (16), deu detalhes sobre o acontecido no dia.

Em entrevista ao site Juruá Online, o profissional contou que estava atendendo a filha do agressor, uma criança de cinco anos, solicitando exames para avaliar o quadro clínico da paciente. O médico revelou que enquanto atendia a criança, uma outra paciente entrava em trabalho de parto na sala de medicação, então precisou deixar a criança esperando para atender a mulher.

“No momento em que essa criança chegou na unidade, havia outra paciente que já tinha recebido atendimento de uma médica plantonista na unidade. Ela estava na sala de medicação sentindo muitas dores. Quando fui examiná-la, percebi que ela já estava em trabalho de parto ativo e o bebê já estava coroando”, disse o médico em entrevista ao Juruá Online.

O médico teve que fazer o parto da paciente dentro da própria unidade. Após isso, precisou realizar a transferência da mãe para a maternidade, já que a UPA não dispõe de recursos para fornecer assistência adequadas na situação.

Enquanto Michel cuidava do encaminhamento da paciente, uma enfermeira o informou acerca da situação da criança e ele a instruiu, já que não poderia deixar o atendimento da mulher que havia dado à luz, devido ao grau de urgência.

O médico afirma que em momento algum negou atendimento à criança, e que comunicou à enfermeira que, assim que concluísse o atendimento da grávida, retornaria para continuar o atendimento à criança.

Após concluir o atendimento da paciente, o médico foi abordado pelo pai, que o aguardava. O homem questionou a situação. “Expliquei a situação ao pai da outra paciente. Nesse momento, ele proferiu palavras de baixo calão e disse que não queria saber de grávida nenhuma”, relatou o Dr. Michel Aguiar, que em seguida foi agredido. O homem fugiu do local após a ação.