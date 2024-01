Médico é agredido com tapa na cara por pai de criança durante atendimento na UPA

Um médico que atua na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul foi agredido pelo pai de um paciente com um tapa. O caso acontece na noite da última terça-feira (16).

Segundo informações da gerência da UPA, o homem levou seu filho, uma criança que não teve a idade revelada, até a unidade em busca de atendimento, pois ela estava com vômito e diarreia.

O médico, que estava atendendo um parto, prescreveu um medicamento para a criança e a encaminhou para a sala de medicação. Insatisfeito com o atendimento, o pai do paciente abordou o médico no corredor da unidade, enquanto o profissional fazia a transferência da paciente em trabalho de parto para o Hospital do Juruá.

Alterado, o pai da criança fez algumas perguntas e, em seguida, deu um tapa no rosto do médico, que ficou com a marca da agressão. Após a ação, o homem fugiu do local.

O médico registrou um boletim de ocorrência na delegacia e passou por exame de corpo de delito. Já a gerência da UPA, lamentou o ocorrido e repudiou qualquer tipo de violência contra profissionais de saúde. A coordenação regional de saúde informou que está a par do caso e acionou o jurídico para adotar as providências cabíveis.