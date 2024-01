Mentiu? Ícaro Pinto participou de festa de Réveillon antes de briga no Mercado do Bosque; veja imagem

Mal foi ao ar uma reportagem com declarações do engenheiro Ícaro Teixeira Pinto dando conta de que leva uma vida recatada em função do cumprimento de pena em regime domiciliar, o portal ContilNet teve acesso a imagens exclusivas que comprovam que o condenado pela morte da comerciária Jonhliane Paiva esteve em uma festa de Réveillon no mesmo dia em que se envolveu em uma briga no Mercado do Bosque e visitou até um bar em junho do ano passado.

Uma das imagens mostra o engenheiro numa festa, no centro de Rio Branco, durante o Réveillon, na virada do ano. Detalhe: a festa foi até o amanhecer e só foi encerrada horas antes da confusão em que o engenheiro se envolveu no Mercado do Bosque, segundo um vídeo que circula em redes sociais.

Outra imagem mostra Ícaro Teixeira Pinto numa casa noturna, localizada no bairro Jardim de Alah. Ali é vendida bebida alcoólica e o homem que agora diz não mais ingerir álcool e que a vida é focada no trabalho e que está fora das chamadas baladas, aparece ao lado de duas moças. A imagem é datada de quatro de junho de 2023.

Quando questionado sobre o que fato aconteceu no dia em que foi flagrado no Mercado do Bosque, Ícaro disse que “não estava em festa”.

“Como o vídeo mostra, ali (naquela hora) era de manhã, aproximadamente 7h30 da manhã. Eu não estava em festa, alcoolizado e não fiz nada que violasse a lei. Sei tudo o que passei e jamais faria algo (que violasse a lei). Sou engenheiro e, ao contrário de muitos, eu trabalhei na segunda-feira (1º de janeiro), pois estou com obra em atraso para entregar ao meu cliente. E o Mercado do Bosque é um local de comida e não há nenhuma proibição de frequentar tais lugares”, destacou em entrevista ao ContilNet.

Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) acatou o pedido do Ministério Público do Estado (MP-AC) de revogar a prisão de domiciliar de Ícaro. A decisão foi tomada ainda na noite desta terça-feira (3). A defesa do réu entrou com pedido de habeas corpus na mesma noite.