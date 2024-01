Morre “Bodó” Pontes, membro de tradicional família acreana

Ronaldo Pereira Pontes, o “Bodó”, membro de tradicional família acreana, faleceu nesta sexta-feira (19), aos 61 anos, em Rio Branco (AC).

“Bodó” era portador de diabetes tipo 2 e levava a vida sem maiores cuidados em relação à doença. Gentil, vivia cercado de amigos e, não raro, participava de festas sempre regadas a muita cervejas e outras bebidas alcoólicas.

“Apesar da doença, ele viveu com muita alegria, uma alegria que vai fazer muita falta”, elogiou um amigo do bairro Conquista.

O velório está ocorrendo na Funerária São Francisco, na Rua Isaura Patente, no bairro do Bosque. O sepultamento será no sábado (20).