Motociclista morre após colidir com ônibus em frente ao Terminal Urbano

Na noite desta quarta-feira (24), uma tragédia foi registrada no centro da cidade de Rio Branco, quando um motociclista identificado pelo nome Francisco Adevilson da Silva perdeu a vida em um grave acidente. O incidente fatal ocorreu na Avenida Ceará, em frente ao Terminal Urbano, próximo ao cruzamento que liga o Centro ao bairro Cerâmica.

Testemunhas oculares relatam que a vítima estava conduzindo uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha em alta velocidade. De acordo com relatos, o condutor teria desrespeitado o sinal vermelho no momento em que um ônibus da linha Via Verde Shopping se aproximava no sentido oposto.

O motorista do transporte coletivo, ao perceber a situação crítica, tentou uma manobra brusca para evitar a colisão violenta, mas lamentavelmente, não conseguiu evitar o acidente. A força do impacto foi tão intensa que resultou na morte instantânea do motoqueiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado no entanto, diante da gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu, vindo a óbito antes mesmo de receber atendimento adequado.

A Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito (BPtran), compareceu ao local do acidente e prontamente isolou a área, acionando os peritos criminais para realizar a perícia técnica. O corpo do motoqueiro foi encaminhado para a base do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, onde será submetido a exames cadavéricos. Posteriormente, o corpo será liberado para a família.