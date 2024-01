MPAC vai investigar morte de mulher após parto de emergência em hospital; entenda o caso

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Feijó, instaurou na última terça-feira (9), uma notícia de fato para apurar as circunstâncias que levaram à morte de Maria Dayane Souza da Silva, de 25 anos, ocorrida após um parto de emergência no Hospital-Geral Doutor Babá, em Feijó.

A investigação tem o objetivo de averiguar se houve a prática do crime de homicídio culposo, de acordo com o promotor de Justiça Substituto, Lucas Nonato.

O MPAC determinou que o hospital forneça informações sobre o acontecido e envie uma cópia do prontuário da paciente no prazo de até cinco dias.

Além disso, o Ministério Público irá oficiar a Secretaria Estadual de Saúde e o Conselho Regional de Medicina que informe caso tenha eventual atuação irregular, deficiente ou omissa dos profissionais que fizeram o atendimento à mulher. A instituição também vai requerer informações da Polícia Civil sobre a existência de inquérito policial.

A Promotoria Cível de Feijó já tem um procedimento administrativo instaurado pela promotora de Justiça Bianca Bernardes, que sugere melhorias, tanto na estrutura física, quanto na contratação de profissionais da saúde e fornecimento de insumos.

Sesacre abriu investigação sobre o caso

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) se manifestou acerca da morte da jovem Maria Daiane Souza da Silva, de 25 anos, ocorrida na manhã desta terça-feira (9) após passar por um parto de emergência realizado no Hospital de Feijó, interior do Acre.

A nota publicada no site governamental Agência de Notícias, e assinada pelo secretário de Saúde Pedro Pascoal, informa que será aberto um processo administrativo para apurar as circunstâncias da morte de Daiane. A Sesacre também se solidarizou com a família da jovem.