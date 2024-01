Mulher é flagrada tentando entrar em presídio com maconha presa ao corpo e confessa plano

Neste sábado (6), uma visitante foi flagrada tentando entrar no presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, com drogas.

O volume foi percebido no momento em que a mulher passou pelo aparelho body Scan.

Ao ser indagada sobre o volume, a mulher admitiu que trazia a droga em seu corpo. Ela então fez a retirada do volume, que pesava 42,3 gramas e aparentava ser maconha, e entregou para a policial que estava de serviço. Em seguida, a mulher foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.