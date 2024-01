No Acre, homem invade igreja junto com cachorro e danifica espaço sagrado

A igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, situada à Avenida Avelino Chaves, foi palco mais uma vez de um ato de vandalismo. Neste domingo (29) por volta do meio-dia, um morador adentrou no local e danificou alguns objetos.

Segundo informações, o morador entrou na igreja acompanhado de um cão e ficou várias horas lá dentro. Nesse ínterim, ele teria danificado o sacrário, espalhado alguns papéis e retirado uma toalha que estava em cima da mesa. As imagens de câmeras de segurança mostraram a ação do suspeito. É possível ver também o morador com uma bíblia aberta em sua frente.

Integrantes da igreja só deram definição do ocorrido ao chegar no templo para fazer os preparativos para a missa, pois todos os domingos há celebração às 19 horas.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Todavia, há relatos de que o referido morador tem problemas psicológicos, razão pela qual pode ter cometido a ação.