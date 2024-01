No Acre, menina de 9 anos chora após reencontrar gatinha perdida há 14 dias; assista

Este caso emocionou a todos que o acompanharam, e também a quem assistiu ao vídeo. A acreana Luísa Saraiva, de 9 anos, procurava sua gata, Cristal, há 14 dias. Os dois acabaram se separando, mas a família jamais desistiu de reencontrar a pet de estimação, mesmo com o passar dos dias.

Esta emocionante história aconteceu aqui em Rio Branco, no bairro Tucumã 2, na rua N7, próximo à Escola de Música Acreana. Luísa Saraiva, filha do casal Laura Elisa e Deiver Saraiva, reencontrou sua gatinha de 3 anos, Cristal, que estava perdida nas ruas do bairro desde o dia 26/12/2023.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, a mãe de Luísa, Laura Elisa, contou que a filha estava triste com o desaparecimento da gatinha. Porém, a família se empenhou, fez cartazes, compartilhou em grupos do bairro e nesta segunda-feira (8), teve a boa notícia.

“Uma moça, duas ruas depois da minha, encontrou ela sábado. E hoje cedo me ligaram, moça super gente boa. Ama gatos também e cuidou da minha filha como se fosse dela. A Cristal tem 3 anos, a mãe dela, Luísa, é muito apegada com ela. E ela com a Luisa, te confesso que foi sofrido ver ela triste. E fiquei muito grata e ver muitas pessoas compartilhando para encontrar a Cristal”, contou a mãe de Luísa ao ContilNet.

Emocionada, Laura revelou que agora o ano de 2024 começou para a família: “Agora que meu ano começou mesmo!”. Laura ainda comentou para quem está em busca de pet perdido, que não desista. Veja o reencontro emocionante: