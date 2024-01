Procurador do Acre pode ser uma das 11 indicações de Lula ao Judiciário em 2024

O Poder Judiciário terá pelo menos 11 vagas abertas em tribunais superiores e federais em 2024. Todas as cadeiras serão ocupadas por membros indicados pelo presidente Lula, que deverá escolher dois candidatos para integrar o Superior Tribunal de Justiça (STJ), um para o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e um para o Superior Tribunal Militar (STM). As outras setes vagas serão preenchidas em Tribunais Regionais Federais, os TRFs.

E é justamente esta vaga aberta para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que está na mira de um nome do Acre. É o promotor do Ministério Público do Acre, Sammy Barbosa, que desponta como um dos favoritos para ser indicado à cadeira vaga após a aposentadoria da ministra Laurita Vaz.

Sammy Barbosa tem grandes chances de ser o nome escolhido por ter apoio do ministro do STF, Mauro Campbell. O nome dele ganhou mais favoritismo após a ida nesta semana do procurador-geral de São Paulo, Mario Sarrubbo, para a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Ele é ligado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e era um dos favoritos ao cargo.

O STJ tem hoje 33 cadeiras, que são divididas entre juízes federais, estaduais, integrantes do Ministério do Público, no caso do procurador Sammy, e de representantes da advocacia do país. Os interessados poderão ser indicados e o STJ formará uma lista tríplice. O presidente Lula irá escolher o nome que assumirá a cadeira da ministra Laurita Vaz.

A ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do STJ, enviou um ofício para o MPF e para os MPs Estaduais para que encaminhem, até 15 de março, os nomes de até seis interessados em concorrer à vaga.

Quem é Sammy Barbosa

O procurador é o 6º Titular da Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Acre. Em 2022, ele assumiu o cargo de conselheiro titular do Conselho Superior do MPAC, para o biênio 2022-2024.