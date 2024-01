Rogeria Rocha aparece ao lado de Neymar e curte festa na casa do jogador; VEJA FOTOS

A influenciadora acreana Rogeria Rocha colocou fogo nas redes sociais depois que apareceu em uma foto ao lado de Neymar, em uma festa de Réveillon na casa do jogador, no Rio de Janeiro.

As imagens não foram compartilhadas no perfil da acreana, mas na conta da também influenciadora Talita Ehle – amiga de Rogeria.

“Um pouco sobre o Réveillon na casa do craque @neymarjr”, escreveu Ehle.

Os internautas foram à loucura com os registros. “2024 começou com tudoo”, escreveu uma seguidora. “Ô mulher bonita, viu”, comentou outra.

No fim de dezembro, Rogeria participou do cruzeiro de Neymar e compartilhou com seus seguidores toda a experiência.

