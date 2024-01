Sesacre e Ieptec assinam termo para implantação de Escola de Saúde Pública do Acre

Representantes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnologia (Ieptec) assinaram, na manhã desta sexta-feira, 19, um termo de cooperação técnica que tem por objetivo a implantação e o funcionamento da Escola de Saúde Pública do Acre.

“Conforme a orientação do governador Gladson Cameli, estamos trabalhando de forma integrada, mostrando que a força da união traz resultados. A ideia é que, com este termo de cooperação, os nossos profissionais de saúde sejam beneficiados com educação permanente e continuada. E quem ganha, de fato, é quem usa o Sistema Único de Saúde”, disse o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A Escola de Saúde Pública funcionará nas dependências da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, em Rio Branco. De acordo com o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley Neto, a implantação marca o início de vários empreendimentos que serão realizados para o benefício da população.

“Este é o começo de muitos planos que temos para fazer dentro da Escola Maria Moreira. Como por exemplo, o atendimento ao público, atendimento odontológico e médico. E a Escola de Saúde Pública é o resultado da união entre as secretarias”, declarou.

Implantação e funcionamento

Segundo Pascoal, a iniciativa é voltada para os servidores e profissionais da área da saúde que buscam o aperfeiçoamento de nível técnico. Portanto, o projeto visa, também, reciclar e atualizar os profissionais que já fazem parte da Rede Estadual de Saúde.

A assinatura do termo iniciou o processo de implantação da Escola de Saúde Pública no Acre. A partir disso, a Sesacre encaminhará a proposta para a aprovação dos deputados na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

O próximo passo é a inclusão do projeto no organograma da Secretaria Estadual de Saúde. Conforme os gestores da Sesacre e do Ieptec, a expectativa é que as atividades da escola tenham início ainda no primeiro semestre de 2024.

Escola Estadual de Saúde Pública

As escolas estaduais de saúde pública (Eesp), vinculadas às secretarias estaduais de saúde, são espaços institucionais fundamentais para desenvolver essas ações. Reúnem funções pedagógicas que são específicas para a formação dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).