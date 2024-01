Yasmin Brunet fala que homem trata bem quando “quer te comer”

“Você sabia que eu não consigo julgar eles [homens que traem] também? Tem uns que acho que é válvula de escape, é vício, é doença”, analisou a tiktoker. O cantor foi o primeiro a rebater a colega de confinamento. “Não, é questão de caráter, eu acho”, relatou.

A modelo não gostou nada do que ouviu de Vanessa Lopes e se irritou com a fala da amiga. “Agora você está dando desculpa para passar mão na cabeça de macho escroto? Mas aí é desculpa só por que é vício nítido? Então ele tem que chegar e falar: ‘Sou um bost*. Sou viciado em comer todo mundo que passa na minha frente, se vejo um buraco vou’. Então fala isso, aí eu respeito! Agora virar e falar: ‘Você vai ser a princesa da minha vida, eu vou te amar para sempre’? Ah, vai tomar no c*”.