Acre já registra quase 8 mil casos de dengue nos primeiros dias de 2024

O grande volume de chuvas registrados no Acre neste período do ano, conhecido como “Inverno Amazônico”, tem colaborado para o aumento de criadouros para mosquitos, inclusive o Aedes aegypti, que transmite a dengue. Segundo os dados do Observatório em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), apenas em 37 dias de 2024, foram notificados 7.924 casos da doença.

Ao fazer uma média diária, seriam, aproximadamente, 214 casos notificados por dia em todo o Estado. Nos últimos 15 dias, foram notificados 1.242 novos casos de dengue e apenas nos seis primeiros dias de fevereiro, 17 casos já foram notificados na Saúde do Acre.

Cenário nacional

O Acre está entre as três unidades do país com o maior número registrado de casos de dengue, segundo o Ministério da Saúde. As outras duas são Distrito Federal e Minas Gerais, revela o site Metrópoles, de Brasília.

De acordo com o portal de notícias do Distrito Federal, as três unidades da Federação são as que apresentam a maior incidência de casos de dengue a cada 100 mil habitantes no Brasil. Os dados estão presentes no site do Ministério da Saúde.

Registro de morte

As informações do governo federal incluem as notificações até a última sexta-feira (2). Nas primeiras semanas de 2024, o país registrou 262.247 casos prováveis de dengue e 29 óbitos confirmados pela doença. Entre os mortos, um é do Acre, e um detento, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.