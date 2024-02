Acreana Gleici Damasceno rouba a cena com look nada básico em camarote na Sapucaí no RJ; VÍDEO

Brilhou na Sapucaí! A atriz acreana e campeão do BBB18, Gleici Damasceno roubou a cena e impressionou toda a galera do Carnaval com seu look para curtir o camarote da linha de jóias Pandora.

A atriz acreana que convidada para participar dos eventos da marca durante o Carnaval têm compartilhado sua rotina na folia com seus 5,6 milhões de seguidores no Instagram.

Para curtir o camarote da famosa linha de joias, Gleici apostou top com pedras em cristais e transparência, e toda beleza da mulher acreana. Veja vídeo e fotos da acreana curtindo o desfile na Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro: