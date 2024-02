Baby do Brasil se pronuncia após embate com Ivete Sangalo no Carnaval

Baby do Brasil usou as redes sociais para se pronunciar sobre o embate com Ivete Sangalo durante transmissão no Carnaval de Salvador, no último domingo (11/2). Segundo Baby, apesar da “divergência de opinião” com Sangalo, não houve briga e as duas seguem amigas.

“Gente, são oito e pouco da manhã e ainda não dormi, mas queria deixar uma mensagem para todos por tudo o que aconteceu quando viralizou o que eu disse. Em breve postarei o vídeo da Ivete me honrando, para vocês saberem que não tivemos nenhuma briga”, afirmou.