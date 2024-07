Nas fotos da publicação, Selena Gomez aparece abraçada com dois “ursinhos de pelúcia”. Um deles é Benny, vestido como o bichinho. Veja:

Além da canção “I Can’t Get Enough, Benny já produziu outras faixas em colaboração com a cantora, como “Same Old Love” e “Kill ‘Em With Kindness”, lançadas em 2015, e “Single Soon”, de agosto de 2023.

Benny Blanco e Selena Gomez começaram a se relacionar romanticamente em junho de 2023.

O produtor musical é conhecido por trabalhos com grandes nomes da indústria musical, como Ed Sheeran, Halsey, Rihanna, The Weeknd, Kayne West e até mesmo com o ex-namorado de Selena Justin Bieber, na faixa “Lonely”.