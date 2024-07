Luan Santana e Jade Magalhães anunciam gravidez do 1º filho

O cantor Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães divulgaram, na noite desta segunda-feira (22), que estão esperando o primeiro filho. Pelas redes sociais, o casal publicou um ensaio de fotos onde o artista beija a barriga da amada. A informação foi confirmada pela assessoria do músico nas redes sociais.

Enquanto o cantor aparece beijando a barriga da influenciadora em um dos registros, ela posa com a mão na região em outro. Ao que indica, a gestação está em seus primeiros meses.

A assessoria do artista também usou as redes para contar a novidade. Repostando uma foto do perfil de Luan, ela ressaltou que o casal busca o nome do “bebê que vem por aí”.

Luan Santana reatou o romance com Jade Magalhães em fevereiro deste ano. Entre idas e vindas, eles estiveram juntos por 12 anos. Em 2020, embora tivessem planos de se casar, Jade anunciou o término em suas redes sociais. “Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar”, escreveu a influenciadora na ocasião.