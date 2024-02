Bambam e Alemão brigam na Band e quebram equipamentos da emissora

Clima tenso entre os brothers! Kleber Bambam e Diego Alemão armaram um barraco, com direito a equipamentos destruídos, nos bastidores do Programa do João, da Band. De acordo com Gabriel Perline, a confusão aconteceu após provocações por parte do campeão do BBB 7.

O colunista alega que, nessa terça-feira (27/2), Bambam se irritou com provocações por parte de Alemão e partiu para a briga, invadindo o switcher e destruindo equipamentos de gravação.

Fontes relataram ao colunista que Bambam foi ao programa de João Silva, filho de Fausto Silva, para falar sobre a luta contra Acelino Popó e a derrota que sofreu em apenas 36 segundos de disputa. Em certo momento, a produção surpreendeu Kleber com a chegada de Alemão.

A relação é de Alemão e Bambam é ácida há anos, e eles chegaram a trocar farpas pela imprensa e redes sociais uma série de vezes. O vencedor do BBB 7 chegou a convidar o ex-brother para subir no ringue e resolver seus problemas.

Alemão estava disposto a enfrentar Bambam, segundo o colunista. Kleber Bambam deixou o palco aos berros e foi aos bastidores, quebrando equipamentos do switcher. Ele ainda teria levado cartões de gravação do programa, que registraram a confusão.

O que dizem os envolvidos?

Jeffrey Chiquini, advogado de Diego Alemão, confirmou a confusão ao colunista e disse que seu cliente deseja lutar com Bambam no ringue para resolver a desavença.

A equipe de Bambam ainda teria falado com a produção do Programa do João e prometeu devolver os cartões de memória levados pelo campeão do BBB1.

O Metrópoles tenta contato com a Band para esclarecer a confusão, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.