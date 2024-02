Neste domingo (11/2), o BBB24 conheceu a formação do oitavo Paredão do programa. Davi, Isabelle e Marcus Vinícius disputam a preferência do público.

O domingo (11/2) começou angustiante para Davi Brito no BBB24. Isso porque o brother ameaçou apertar o botão e desistir do reality show. O motorista de aplicativo chegou a chorar enquanto olhava fixamente para o relógio que, naquele momento, estava vermelho.

No entanto, após conversar com Boninho, diretor do programa, Davi “desistiu de desistir” e seguirá na disputa pelo prêmio de R$ 3 milhões.