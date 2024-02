Choque em piscina: namorado de vítima é encontrado morto em casa

O sobrevivente da tragédia em uma piscina em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Leonardo Lara, de 27 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (8), dentro de casa em Itaperuçu, também na RMC. O rapaz era namorado de Roseli da Silva Santos, de 40 anos, que morreu eletrocutada junto dos filhos: Emily Raiane de Lara, de 23 anos, que estava grávida, e Agner Cauã Coutinho dos Santos, de 17 anos.

Leonardo também foi atingido pelo choque, reanimado no local e encaminhado ao Hospital do Trabalhador. Ele solicitou a alta no dia seguinte para conseguir acompanhar o velório.

Familiares confirmaram à Banda B que o rapaz foi encontrado sem vida em casa hoje pela manhã. Segundo relatos, ele estava desolado com as mortes de Roseli e dos enteados. Nas redes sociais, chegou a dizer que não aguentaria tanta dor.

Tragédia

O incidente aconteceu em um parque aquático, na localidade de Capirú da Boa Vista, em Rio Branco do Sul, na tarde do último domingo (4). A família estava em uma piscina que foi atingida após o rompimento de um cabo de alta tensão, que se rompeu depois da queda de um galho.

Além das três mortes no local, dez pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas.

Dois dias depois da tragédia, o parque aquático Cavassin Piscinas anunciou seu fechamento definitivo. Em comunicado divulgado nas redes sociais na terça (6), a administração do parque alegou falta de “condições psicológicas e mentais” para manter as atividades do local. O anúncio ocorreu um dia após a Polícia Civil revelar que o empreendimento não tem alvará para funcionar como parque aquático.