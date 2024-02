Com 3 cânceres e sem poder trabalhar, acreana enfrenta mais uma enchente: “Temos nem o que comer”

Moradora há 20 anos do bairro Cadeia Velha, um dos mais antigos de Rio Branco, Sônia da Silva, de 45 anos, enfrenta mais uma enchente do Rio Acre.

Porém, pela primeira vez, a dona de casa precisa enfrentar a fúria da natureza com um agravante ainda maior: ela foi diagnostica há 5 meses com três tipos de cânceres diferentes: no pulmão, fígado e reto. Ela enfrenta as enchentes com uma bolsa de colostomia.

“A gente não tem um real para fazer nada, para se mudar. É difícil as coisas. O que mais preciso é um dinheiro para achar um lugar para eu ficar e comprar alimento. Porque tem hora que não tem nem o que comer”, disse.

Contando com a solidariedade dos vizinhos, a água ainda não invadiu totalmente a casa de Sônia. Caso aconteça, a dona de casa não sabe para onde vai. Além disso, por conta da doença, ela não pode mais trabalhar e vive de doações.

“Ano passado eu ainda trabalhava e fiquei na casa da minha patroa. Agora eu não posso mais trabalhar e não tenho para onde ir”, declarou emocionada.

Atualmente ela mora com o marido e o filho pequeno. Para ajudar a dona Sônia, basta doar através do PIX: 68 992590393, no nome do marido dela, Daniel Santos de Souza.

Assista a videorreportagem do ContilNet: