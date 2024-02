CBMAC solicita apoio de proprietários de barcos para auxiliar em resgate durante enchentes

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) em uma nota lançanda na noite desta quarta-feira (28) fez um apelo à comunidade local em meio à temporada de chuvas intensas e enchentes que assolam o Estado. Com o intuito de reforçar as operações de resgate e assistência às famílias afetadas, a instituição está solicitando a colaboração de proprietários de pequenos barcos.

Voluntários que possuam embarcações de pequeno porte e estejam dispostos a contribuir com as operações de resgate são encorajados a entrar em contato com o CBMAC. Aqueles interessados em ajudar podem dirigir-se à sede localizada na Estrada da Usina, Morada do Sol, Rio Branco, Acre, ou contatar através do telefone (68) 3215-4700.

A participação desses voluntários, com seus barcos de remo, pode desempenhar um papel crucial no auxílio às famílias isoladas ou em áreas de difícil acesso durante enchentes e inundações. “O Corpo de Bombeiros Militar do Acre expressa sua sincera gratidão a todos os voluntários que se prontificaram a oferecer sua ajuda neste momento crítico”, diz a nota do Coronel Charles da Silva Santos, Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre.