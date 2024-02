Em Cacoal, Estádio Municipal Aglair Tonelli Nogueira é aprovado em vistoria de segurança

O Estádio Municipal Aglair Tonelli Nogueira, localizado em Cacoal, Rondônia, passou por uma vistoria de segurança realizada pela Polícia Militar no dia 19 de fevereiro de 2024. O laudo, divulgado no dia seguinte, aponta que o estádio foi aprovado com restrições.

O estádio, que não foi utilizado no Campeonato Rondoniense de Futebol nos anos de 2014 a 2018, voltou a receber jogos em 2019. Durante o período de 2021 a 2023, o estádio foi utilizado sem relatos ou registros de episódios de violência entre torcidas, violência contra arbitragem, equipe técnica ou atletas.

A vistoria destacou a necessidade de limitar o número de torcedores a 1942, devido à ausência de catracas para controle de acesso. Outra restrição apontada é a falta de qualificação específica em segurança de estádios do chefe de segurança, que deverá buscar tal formação no prazo de 120 dias.

O estádio possui infraestrutura básica, incluindo banheiros, bilheteria e estacionamento, mas carece de recursos como catracas eletrônicas, sistema de monitoramento por câmeras e salas de confinamento para a Polícia Militar. Apesar das restrições, o laudo conclui que o estádio está aprovado para uso, considerando que o futebol em Rondônia ainda não alcança jogos de nível nacional ou mundial que atraiam um número maior de torcedores.

O prazo de validade do laudo será definido mediante as adequações necessárias para atender às restrições observadas. A autenticidade do documento pode ser conferida no site do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

O estádio é gerido por Simonio Alves Veiga, Secretário da Autarquia Municipal de Esporte, e é utilizado pela Sociedade Esportiva União Cacoalense, presidida por Wesley Dias da Silva.