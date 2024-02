Em clima de Carnaval, Rogeria Rocha sensualiza com blusa transparente e adesivos nos seios; FOTOS

Neste domingo de Carnaval (11), a influenciadora acreana Rogeria Rocha elevou a temperatura das redes sociais ao surgir com uma blusa transparente no camarote do site ContilNet.

A peça fez com que a influenciadora ficasse com os seios à mostra, com os mamilos tapados apenas por um adesivo preto em formato de coração.

Eleita ‘Musa do Camarote’ da transmissão do Carnaval do site ContilNet, TV Rio Branco e Sans Filmes, a acreana arrastou mais de 16 mil curtidas na publicação e uma chuva de comentários.

Veja a publicação: