Ex-funcionária do INSS morre vítima de câncer no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul

A servidora pública aposentada Lúcia Maria de Souza Oliveira, faleceu neste sábado (10) por volta das 23h no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul (AC).

Lúcia, que por anos lutou contra o câncer, deixou um legado de serviço e dedicação à comunidade cruzeirense como servidora do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Filha de José Lopes de Souza e Ilná Nogueira da Costa Souza, Lúcia deixa para trás seu esposo Moacir Farias de Oliveira, seus filhos Martha Helena de Oliveira Nassif, Wilber Moacir de Souza Oliveira, José Vitor de Souza Oliveira, e um neto, David de Oliveira Nassif.

Além de seu compromisso profissional, Lúcia era conhecida por sua solidariedade e empatia para com os mais necessitados. Ela não apenas prestava assistência no âmbito burocrático, mas também buscava recursos junto à comunidade para suprir necessidades básicas e de saúde daqueles que precisavam.

Às 15 horas deste domingo, 11 de fevereiro, será retirada uma missa de corpo presente na Capela Santa Júlia, ao lado da Rádio Integração FM 99,9.

Com informações do Notícias do Juruá