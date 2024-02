EXCLUSIVO: show de Manu Bahtidão é cancelado no Acre após ‘avião quebrar’; veja detalhes

Com shows marcados em Rio Branco no Acre, na noite desta sexta-feira (2), Manu Bahtidão e sua banda estão enfrentando problemas com conexões aéreas para chegar ao estado. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, entrou em contato com a organização do show da cantora no Acre, que já está ciente da situação e informou com exclusividade que os shows de Rio Branco e Porto Velho estão cancelados.

Em suas redes sociais, a cantora explicou a situação onde um ‘avião quebrado’ de uma empresa aérea, segundo ela, está em manutenção.

“Uma hora e meia prevista para manutenção, e simplesmente nós não vamos conseguir embarcar por causa da nossa conexão em Brasília, já que a nossa conexão é às 20h e um trocado, e por causa dessa situação aqui em Belém, perdemos a conexão de Brasília. Infelizmente, mais uma vez, e agora sobra para todos nós. E tendo show hoje no Acre, está complicado, viu gente, está complicado”, disse a cantora.

Em outro vídeo, a cantora fala que está tentando chegar a Rio Branco, porém não explicou o método.

“Agora estamos resolvendo aqui para ver se chegamos a tempo de fazer os shows hoje em Rio Branco. Com fé em Deus, vai dar certo!”

Porém, já em primeira mão para a coluna Douglas Richer, a organização confirmou que, devido a problemas na rota da empresa Latam, a artista teve os shows cancelados.

Veja o vídeo da cantora no aeroporto em Belém: