FADE adia disputa do Open Escolar de Taekwondo para 17 de fevereiro

A Federação Acreana de Desporto Escolar resolveu adiar as disputas do Open de Taekwondo programado para sábado, 10, no Via Verde Shopping.

“Temos alguns componentes da nossa equipe de trabalho com problemas médicos e por isso adiamos a competição para o dia 17”, explicou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Promove a competição

Segundo João Renato Jácome, a FADE vai promover o Open de Taekwondo sem parcerias. “Tínhamos algumas situações programadas, mas não fechamos. A meta é promover uma grande competição no dia 17”, afirmou o dirigente.

Xadrez terá disputas

O Open de Xadrez será disputado no sábado, 10, a partir das 14 horas, no Via Verde Shopping com mais de 30 jogadores. A competição será seletiva para fase nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-18.