Fantasia consciente: colunista usa mais de 50 preservativos para se fanstasiar de camisinha

Com um ‘capacete’ de camisinha e mais de 50 pacotes de preservativos presos em uma túnica bege, o colunista social James Pequeno, de 50 anos, passeou pelo Carnaval de Rio Branco na noite deste domingo (11). O acreano conta que usa essa fantasia como uma tradição pessoal há 20 anos.

“Desde os carnavais do Mamão Café eu ja usava ela, pelo menos uma noite do Carnaval. O povo esqueceu da camisinha, né? Esqueceu que tem doenças venéreas, DST, AIDS, tantas coisas, entendeu? Gosto de fazer esse tipo de campanha, na brincadeira, e as pessoas também gostam!”, explica James.

Mesmo debaixo de chuva, ele curtiu o show dos Mugs II e posou para fotos com os foliões. O Carnaval da Prefeitura de Rio Branco tem programação até terça-feira (13), das 18h às 3h da madrugada.

SAIBA MAIS: Autoteste de HIV e preservativos são distribuídos no Carnaval da Praça em Rio Branco

Logo na entrada do evento, preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante e autotestes rápido de HIV são distribuídos gratuitamente. Nas duas primeiras noites, cerca de 100 testes e mais de 6 mil preservativos forma distribuídos, segundo a equipe da Saúde do município.