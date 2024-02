Autoteste de HIV e preservativos são distribuídos no Carnaval da Praça em Rio Branco

Logo na entrada do Carnaval de Rio Branco, preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante e autotestes rápido de HIV são destribuídos gratuitamente. Nas duas primeiras noites, cerca de 100 testes e mais de 6 mil preservativos foram distribuídos, segundo a equipe da Saúde do município.

Sexo e Carnaval são temas constantemente associados, por isso a Saúde decidiu instalar um espaço espaço de orientação sobre as Doenças e Infecções Sexualmente Transmissiveis (DST e IST). O autoteste de HIV é a principal novidade, pois que ajuda na detecção precoce do vírus e facilita, assim, o tratamento.

“O autoteste é muito simples: é só a pessoa coletar a mucosa da boca. Caso dê reagente, ela vai buscar uma unidade de saúde pra realizar o teste da coleta de gota de sangue e se confirmado o diagnóstico, essa pessoa vai ser encaminhada para dar início ao tratamento gratuitamente”, explica Sâmia Tessinari, responsável técnica pelo HIV da Sescreatria Municipal de Saúde.

Ela destaca a importância de eliminar o preconceito que existe acerca do vírus do HIV e da AIDs (doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana). A técnica reforça o atendimento gratuito fornecido pelo SUS que garante qualidade de vida para pessoas que convivem com o vírus.

“O tratamento é de excelência e 100% gratuito. Temos casos de pessoas que convivem com o vírus do HIV que, com vinte dias, tem uma supressão de carga viral. Ele fica indetectável e intransmissível!”, destaca Sâmia.

A distribuição dos autotestes e preservativos será realizada até a última noite de festa, terça-feira (13), das 17h à meia noite, na tenda localizada na Av. Getúlio Vargas, em frente ao antigo Mira Shopping.

Segundo o Ministério da Saúde,o Brasil registrou queda de 25,5% no coeficiente de mortalidade por aids, nos últimos dez anos.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet:

Assista a transmissão ao vivo da segunda noite: