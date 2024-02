Filho da cantora Eyshila é internado em clínica espiritual

O filho da cantora gospel Eyshila Santos e do pastor Odilon Santos, Lucas Santos, de 23 anos, foi internado em uma clínica espiritual da Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais. A informação foi confirmada ao site O Fuxico Gospel por uma fonte ligada à ADVEC em São Paulo.

Segundo o portal, na clínica da Lagoinha, ele tem períodos sem usar o celular ou se conectar à internet, e o ambiente é preparado para reflexão. O intuito é o paciente buscar se reconectar consigo mesmo e com a sua fé.

Lucas Santos voltou para o Brasil no final do ano passado e encerrou o seu perfil nas redes sociais, onde aparecia montado como drag queen. A situação repercutiu muito, principalmente no meio evangélico.