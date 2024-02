Filho de Major Rocha e esposa sofrem grave acidente de moto após colidir com carro

O acidente aconteceu na manhã deste domingo (25), no km 20 da Rodovia AC-40, mais conhecida como estrada do Quinari, interior do Acre.

Segundo informações repassadas pelo próprio Major Rocha, seu filho identificado como Wherles Emanuel Freitas Rocha, de 27 anos, retornava de um passeio que sempre realizava no município de Capixaba, entre amigos, em motos de alta cilindrada, quando ao passar por uma curva na Rodovia AC-40, bateu em uma sinalização (Tartaruga), que fica no meio da pista, perdeu o controle da sua moto de modelo Honda Honet 600 de cor preta, e colidiu frontalmente com veículo que seguia no sentido Rio Branco ao município de Senador Guiomard.

No momento do acidente, Emanuel seguia juntamente com sua esposa, identificada como, Ranna Brenda Costa de Souza, de 26 anos. Na hora do incidente, Major Rocha seguia logo atrás e, transtornado com a situação do filho, rapidamente parou para prestar socorro e logo ligou para o Samu. A viatura 15 de suporte básico que fica no município do Quinari logo chegou ao local, os socorristas realizaram todos os procedimentos e, em seguida, solicitaram apoio da viatura de suporte avançado (01).

Werles Emanuel teve fratura exposta com as duas pernas quebradas, várias escoriações e uma possível fratura de quadril, porém seu quadro de saúde era estável. Sua esposa foi a vítima mais grave. Ranna teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave, uma fratura no fêmur direito, algumas escoriações e precisou ser entubada. Ambos foram entregues ao setor de traumatologia do PS, e estão aos cuidados da equipe médica plantonista da unidade de saúde.

A Polícia Militar foi informada, militares do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) foram para o local, isolaram todo perímetro e, em seguida, acionaram a equipe pericial plantonista do Instituto Médico Legal, que foi ao local e realizou todos os procedimentos periciais pertinentes ao acidente.

O motorista do veículo envolvido não teve seu nome revelado, porém, permaneceu no local e prestou todas as informações para as autoridades policiais e foi liberado.

