Governo prevê participação de 15 mil pessoas no 1º dia de Carnaval na Gameleira, diz organização

O Carnaval da Família, organizado pelo Governo do Estado do Acre, inicia nesta sexta-feira (9) no Calçadão da Gameleira e deve reunir milhares de pessoas durante os cinco dias de festa.

De acordo com um dos organizadores do evento, Julio Cesar Farias, a expectativa é que pelo menos 15 mil pessoas participem da primeira noite de carnaval. O evento vai até a próxima terça-feira (13).

Neste primeiro dia, a festa começa a partir das 16h30, com o baile da terceira idade. Logo mais, às 18h terá o desfile do bloco carnavalesco Sem Limite, que levará para o evento, suas cores branca, amarelo e preto, além de muito samba.

O governador Gladson Cameli também deve participar da primeira noite de festa, na qual fará a abertura oficial do evento.

Após o desfile, as atrações musicais da noite passam a animar a festa, são eles: DJ Cau Bartholo, Ferdiney Rios e Banda, e por fim, Eduardo Safadão e Banda. A festa finaliza às 1h da madrugada.

O ContilNet, em parceria com a Sans Filmes e TV Rio Branco, apresentará três horas de transmissão ao vivo dos melhores momento da festa.