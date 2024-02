Homem é brutalmente agredido por desconhecido com pedaço de pau em Rio Branco

Um homem identificado como Roberto Anastácio Souza da Silva, de 41 anos, foi brutalmente agredido por um desconhecido na manhã deste domingo (11) na antiga estrada das Placas, no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco (AC).

Segundo relatos, Roberto estava consumindo bebidas alcoólicas em uma propriedade abandonada na estrada das Placas, onde antes funcionava um bar. O agressor, não identificado até o momento, teria aparecido no local e solicitado uma bebida a Roberto. Entretanto, diante da recusa da vítima em fornecer-lhe a bebida, o agressor enfureceu-se, agarrando um pedaço de madeira e desferindo vários golpes contra Roberto.

Após a brutal agressão, o agressor roubou os pertences da vítima e fugiu do local, deixando Roberto gravemente ferido. Populares que passavam pela área prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico compareceu ao local e prestou os primeiros socorros a Roberto, que foi posteriormente encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

No hospital, os médicos constataram que Roberto sofreu um Ferimento Corte Contuso (FCC) no cotovelo e uma fratura no úmero, na região do antebraço. Ele foi entregue ao setor de trauma, onde permanece sob cuidados médicos.